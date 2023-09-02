ABD polisi, hamile siyah kadını ateş ederek öldürdü

ABD’nin Ohio eyaletinde 24 Ağustos’ta polisin "araçtan in" uyarısına uymadığı belirtilen Afrika kökenli hamile bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Karnındaki bebeği de ölen kadının vurulma anına ait görüntüsü de paylaşıldı.

ABD polisi Ohio'da 21 yaşındaki Afrika kökenli hamile kadını silahla vurarak öldürdü.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Colombus kentinde 24 Ağustos’ta polisler, 21 yaşındaki hamile ve Afrika kökenli olan siyah kadın Ta'Kiya Young’un aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu.

Polislerin araçtan inmesini istediği Young, "Neden? Bunu yapmayacağım. Beni vuracak mısın?" şeklinde karşılık verdi.

BEBEĞİ DE ÖLDÜ

Young aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti. Young yaralanırken, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu. Polisler yaralı kadını dışarı çıkarabilmek için aracın camını kırdı. Hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı, silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı. Hamile kadının vurulduğu anların görüntüsü ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Kadının ailesi yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.

Kadının 6 ve 3 yaşında 2 çocuğu olduğu ve Kasım ayında doğum yapmasının beklendiği öğrenildi.