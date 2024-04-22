ABD savaşları besliyor

ABD Kongresi’nde aylardır Cumhuriyetçilerin engeline takılan Ukrayna’ya yardım paketi, İsrail ve Tayvan’a da yardımlarla birlikte kabul edildi. Kremlin, “Karar telafisi olmayan zararlara neden olacak” dedi. Batı’nın Gazze’deki katliama ortak olmasına halklar tepki gösterdi.

Dış Haberler

ABD emperyalizmi, on binlerce masumun canına mal olan savaşları beslemeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yönelik 95 milyar dolarlık yardım paketi, aylar süren fikir ayrılıklarının ardından kabul edildi.

Dört tasarıdan oluşan paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail’e 26 ve ABD ile Çin’i karşı karşıya getiren Tayvan dahil Hint Pasifik bölgesine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi. Yardım paketinin, salı günü Demokratların çoğunlukta olduğu Senato’ya sunulduktan sonra imzalanması için ABD Başkanı Joe Biden’a sunulması bekleniyor.

Uzun süredir onaylanmayı bekleyen yardım paketi, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde bazı Cumhuriyetçilerin itirazlarına rağmen kabul edildi. Böylece Kiev yönetiminin Rusya’ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmaz sonlanmış oldu. Bazı Cumhuriyetçiler, ABD’nin hâlihazırda 34 trilyon borcu olduğunu belirterek tıkanan savaşta Ukrayna’ya daha fazla yardımda bulunulmasına şiddetle karşı çıkıyor.

RUS VARLIKLARI

Ukrayna’ya yönelik dış yardım paketinde, ABD bankalarında bulunan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarına el konulması ve Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması yönünde maddeler de yer aldı. Buna göre Rusya’nın tamamı 300 milyar doları bulan dondurulmuş varlıklarından 6 milyar doların Ukrayna için harcanmasının önü açıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 61 milyar dolarlık askeri ve ekonomik yardımın ülkesinde "binlerce kişinin hayatını kurtaracağını" söyledi.

KREMLİN UYARDI

Kongre’nin kararına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına karşılık vereceklerini belirterek “Bu, ABD’nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da yasanın “dünyadaki krizleri kötüleştireceğini” kaydederek “Kiev’e askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan’a askeri yardım Çin’in iç işlerine müdahale, İsrail’e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor” dedi.

İŞGALE FON SÜRÜYOR

İsrail’e ayrılan paket ise 9 milyar doları Gazze dâhil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere 26,4 milyar dolarlık askeri yardım içeriyor. Gazze’deki işgal ve soykırım politikasını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardım paketi için ABD’ye teşekkür etti. Netanyahu, paketin geçmesinin “İsrail’in Demokrat ve Cumhuriyetçi iki parti tarafından da desteklendiği” ve “Batı medeniyetinin savunulması” anlamına geldiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden yardım paketlerinin ‘‘İsrail ve Ukrayna’ya son derece önemli bir destek olacağını; Gazze, Sudan, Haiti ve diğer bölgelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu insani yardımı sağlayacağı ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini’’ belirtti. Biden, tasarıyı “masasına geldiği anda hızlıca imzalayacağını” kaydetti.

Filistin destekçileri, İsrail’e askeri yardımı da içeren tasarısının onaylanmasına karşı başkent Washington DC’deki Kongre Binası önünde protesto düzenledi. İsrail’e savunma yardımını destekleyen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile yüzleşen protestocular, lehte oy kullananları Gazze’deki soykırımı desteklemekle suçladı.

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ÇİNLİ ‘TIKTOK’ UNUTULMADI

Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, Çin merkezli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda yasaklanmasını içeren yasa tasarısı da kabul edildi. Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, tasarının “özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasından koruduğunu” belirtti. TikTok’tan yapılan açıklamada "170 milyon ABD’linin ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur" denildi.

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HÜKÜMET KATLİAMIN ORTAĞI

Almanya’nın İsrail’e mühimmat gönderme planı üzerine başta başkent Berlin olmak üzere Münih, Bremen, Kiel, Bielefeld, Freiburg ve Stuttgart kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Filistin destekçisi dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen “uluslararası eylem haftası“ kapsamında eşzamanlı olarak yapılan gösterilere Yahudilerden de destek gelirken binlerce kişi Alman hükümetinin bu planı durdurmasını talep etti. Berlin’de Potsdammerplatz Meydanı’nda düzenlenen gösteride, “İsrail’e silah yok” sloganları attı. Protestocular, Gazze’de 6 ayı aşkın süredir yaşanan insanlık dramına daha fazla seyirci kalınmaması gerektiğine dikkat çekerek silah sevkiyatına devam eden Almanya’nın “katliama ortak olduğunu” vurguladı. “İsrail’in var olma hakkını sorgulayan kışkırtıcı sloganlar atıldığı” iddiası nedeniyle bazı göstericiler gözaltına alındı.

Fotoğraf: Depo Photos

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NETANYAHU’YA ÖFKE BÜYÜYOR

İsrail’de hükümete karşı öfke büyürken protestolar sürüyor. Ülke çapındaki kitlesel eylemlerde hükümetin istifa etmesi ve erken seçim çağrısı yaptı. Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs, Netanyahu’nun şahsi konutu önünde ve ülke genelindeki protestolara binlerce İsrailli katıldı. Gösterilerin merkezi Tel Aviv’de İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırke, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı. Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi’ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin farklı yerlerinde yolları ve kavşakları kapattı. Kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu’nun şahsi konutu çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı.

Fotoğraf: Hani Baruchin

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‘TEK SÖZ BİZDE OLMAYACAK’

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gazze’nin idaresiyle ilgili bazı alternatifler ortaya atıldığını belirten Heniyye, bunların başarı elde etmesinin mümkün olmadığını söyledi. "Gazze Filistinliler tarafından yönetilir" diyen Heniyye, “Hamas, Gazze’nin idaresinde tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız ve ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir” ifadelerini kullandı. Heniyye, Gazze ve Batı Şeria kurumlarının tek çatıda toplanması gerektiğini söyledi.

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TOPLU MEZARDA 190 CESET

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde geri çekildiği noktalarda savaşın bilançosu ortaya çıkıyor. İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 190 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi. İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi’ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktarıldı.

Fotoğraf: AA





