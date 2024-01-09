ABD Savunma Bakanı Austin'in prostat kanseri olduğu açıklandı

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü bildirilerek, Austin'e kanser teşhisinin geçtiğimiz sene aralık ayında koyulduğu belirtildi.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü bildirilerek, Austin'e kanser teşhisinin geçtiğimiz sene aralık ayında konulduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri olduğu ortaya çıktı. Günlerce hastane kaldığı ve bu konuda ABD Başkanı Joe Biden’a bilgi verilmemesi nedeniyle eleştirilen Austin’in Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde prostat kanseri tedavisi nedeniyle ameliyata girdiği açıklandı.



Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Austin’e kanser teşhisinin geçtiğimiz sene aralık ayında koyulduğu belirtilerek, kanseri tedavi etmek için 22 Aralık'ta prostatektomi adı verilen cerrahi prosedür uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu işlem sırasında genel anestezi altındaydı. Bakan Austin ameliyattan sonra sorunsuz bir şekilde iyileşti ve ertesi sabah evine döndü. Prostat kanseri erken teşhis edildi ve prognozu mükemmel" denildi.

Austin’in 1 Ocak'ta "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yeniden yatırıldığı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.



"PROSEDÜRLER SON DERECE KİŞİSELDİR"

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder düzenlediği basın toplantısında, Austin'in kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu neden açıklamadığı sorusuna “son derece kişisel" cevabını verdi. Ryder, "Prostat kanseri ve bununla ilgili prosedürler son derece kişiseldir. İleriye dönük olarak mümkün olduğunca şeffaf olmak için çalışmaya devam edeceğiz ve tekrardan bakana acil şifalar diliyoruz” dedi.

Austin’in enfeksiyon tedavisi için hastanede geçirdiği son 8 gün boyunca bilincini hiç kaybetmediğin ve genel anestezi almadığını aktaran Ryder, Austin’in çalışmaya devam ettiğini ve personeliyle düzenli oalrak iletişim halinde olduğunu söyledi.



“TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Austin yaptığı yazılı açıklamada “iletişim eksikliğinin” sorumluluğunu üstlenmiş, “Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon’a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

Hastane süresince kendisi ile ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür eden Austin, “Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım” ifadelerini kullanmıştı.