ABD, silah satışından geçen sene 238 milyar dolar kazandı

Bölgesel çatışmaların ve savaşların arttığı geçen sene, ABD'nin silah satışları yüzde 56 artarak 238 milyar dolara ulaştı.

Bölgesel savaşların artmasıyla dünyanın en büyük silah tedarikçisi ABD'nin gelileri de artıyor. ABD, 2023 yılında silah satışlarından 238 milyar dolar elde etti.

BBC'nin haberine göre Dışişleri Bakanlığının ekim ayında sona eren mali yıl için hükümete sunduğu raporda, ABD hükümetinin 2022'ye kıyasla geçen sene yüzde 56'lık artışla 81 milyar dolarlık satış için doğrudan pazarlık yaptığı bildirildi.

Amerikan savunma şirketlerinin yabancı ülkelere yaptığı doğrudan satışlarla birlikte ise geçen yıl toplam satış miktarı 238 milyar dolar olarak kaydedildi. Savunma kapasitesini genişletme çabasında olan Ukrayna'nın komşusu Polonya, ABD'den en büyük silah alımı yapan ülkelerden biri oldu.

12 milyar dolar değerinde Apache helikopterleri satın alan Polonya, HIMARS çoklu roketatar sistemi için 10 milyar dolar ve M1A1 Abrams tankları için 3,75 milyar dolar ödedi. Entegre hava ve füze savunma muharebe sistemlerine 4 milyar dolar harcayan Polonya silah alımına toplan 30 milyar dolar ayırdı.