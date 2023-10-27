ABD, Suriye'de İran hedeflerini vurdu

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait 2 askeri tesisin vurulduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, bu saldırıların, "İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'de başlayan ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan bir dizi saldırısına bir yanıt" olduğunu söyledi.

Austin, "İran destekli gruplar ABD güçlerine yönelik saldırılarına devam ederse, halkımızı korumak için gerekli diğer tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Lloyd Austin, "ABD güçlerine yönelik İran destekli bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. İran bu saldırılardaki rolünü gizlemek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hava saldırılarının ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine düzenlendiğini kaydeden Austin, İran destekli grupların saldırıları sonucu bir ABD vatandaşının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Austin, saldırıların yalnızca Irak ve Suriye'deki ABD personelini korumak ve savunmak amacıyla yapıldığını, bu durumun İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisinin olmadığını belirtti.

Savunma Bakanı, "(Saldırılardan sorumlu) Hükümete bağlı olan veya olmayan tüm yapıları daha geniş çaplı bölgesel çatışmaya yol açacak eylemlerde bulunmamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

SURİYE'DE ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR

Pentagon, 17-24 Ekim'de ABD ve koalisyon güçlerine Irak'ta 10, Suriye'de 3 olmak üzere toplam 13 ayrı saldırı yapıldığını açıklamıştı.

Yetkililer, saldırıları düzenleyen grupların İran Devrim Muhafızları tarafından desteklendiğini bildiklerini kaydetmişti.