ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi George Santos'u ihraç etti

ABD'de Temsilciler Meclisi, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyetçi temsilci George Santos'u üyelikten ihraç etti.

Hakkında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da dahil olduğu 23 suçtan yargılanan Cumhuriyetçi temsilci George Santos hakkında Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı.

Santos'un, Meclis üyeliği, 114'e karşı 311 oyla düşürüldü.

ABD Temsilciler Meclisi'nden ihraç edilen altıncı kişi olarak tarihe geçen Santos, partisinden 105 Cumhuriyetçi temsilcinin de aleyhinde oy kullanmasıyla Temsilciler Meclisi üyeliğini kaybetti.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin Santos hakkında, "zimmete para geçirme, sahte beyan" gibi birçok iddiaya yer veren 56 sayfalık raporunu geçen hafta açıklaması, 35 yaşındaki temsilcinin koltuğunu kaybetmesiyle sonuçlandı.

"SORULARA YANIT VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Santos, oylamanın sonucu netleşmeden önce Kongre Binası'ndan hızlıca çıkarak kendisine bekleyen araca bindi. Santıs, etrafını çevreleyen gazetecilerin sorularına ise "Gayriresmi olarak artık Kongre üyesi olmadığım için artık sizlerden gelen tek bir soruya bile cevap vermek zorunda değilim" diyerek yanıt vermedi.

Santos, başkent Washington'daki Kongre binası önünde dün yaptığı basın açıklamasında, "Eğer Temsilciler Meclisi beni ihraç etmek isterse, bu, kurumun birçok üyesinin mahvolması anlamına gelecektir. Çünkü bu, gelecekte onların peşini bırakmayacak" ifadelerine yer vermişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson daha önce yaptığı açıklamada kullandığı, "Şahsen bazı konularda gerçek çekincelerim var. Bir emsal oluşturulabileceğinden endişe duyuyorum" sözleriyle Santos'un ihracına karşı olduğunu belli etmişti.