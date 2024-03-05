ABD, Türkiye’deki şirketleri tehdit etti

Haber Merkezi

Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği görevlilerinin Türk firma ve finans kuruluşlarını ziyaret ederek, Rusya ile alışverişi kesmeleri konusunda tehdit ettiği ortaya çıktı.

Türkiye’yi yaptırımlar konusunda ikna edemeyen Batılı ülkeler bu sefer de Rusya ile ticaret yapan şirketleri hedefine aldı. Şirketleri doğrudan tehdit eden ABD’li görevliler, şirketin yaptırım listesine alabileceği uyarısında bulunmaya başladığı ortaya çıktı. ABD’nin ardından AB üyesi ülkelerinde benzer bir adım atmaya başladı. Aynı zamanda finans kuruluşları ile üzerine de tehditler uygulanıyor. Bu nedenle bir süredir Rusya ile iş yapan Türk firmalar para transferi konusunda zorluk yaşıyor.

Türk şirketlere yönelik doğrudan yaptırım tehditleri ve ödeme sistemleri üzerinden devam eden baskı ile bu şirketlerin Rusya ile iş yapması engellenmeye çalışılıyor. Şirketler yaşadıkları bu zorluklar üzerine Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi yetkili kuruluşlara şikâyetlerde bulundu. Edinilen bilgiye göre bakanlıklar bu şikâyetleri bir araya getirdi. Başta bankacılık sektörü ile görüşmeler gerçekleştirildi. Rusya ile havale işlemlerinin devam edebilmesi için formül arayışına girildi.

Diplomatik kaynakların ise ABD’li muhatapları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde bu durumla ilgili açıklama istendiği öğrenildi. BM kararı olmadan Türkiye’nin yaptırımlara katılmadığı hatırlatılırken, neden yaptırım tehdidinin gündeme geldiği, bu firmalarla ilgili farklı bir durum olup olmadığının sorulduğu belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, önümüzdeki hafta ABD’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinde de konu gündeme gelecek. Türkiye yaptım konusunda BM kararın olmadığını hatırlatarak, Türki şirketlerine yönelik yaptırım tehdidinden vaz geçilmesinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu sonrasında yaptığı açıklamada “Çok çeşitli konularda Amerika ile aramızdaki ilişkilerimizin muhasebesini yapacağız” değerlendirmesini yapmıştı.