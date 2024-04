ABD üniversiteleri Filistin için ayakta

ABD’de egemenler savaşları beslemeye devam ederken üniversite öğrencilerinin Gazze isyanı büyüyor. Columbia Üniversitesi’nde yönetim ile öğrenciler arasındaki gerginlik, diğer üniversitelerdeki protestoları da alevlendirdi.

Dış Haberler

ABD’de üniversite öğrencilerinin İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına yönelik Filistin’e destek protestoları, ülke çapındaki üniversitelere yayılıyor.

New York’taki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler geçen hafta okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde çadırlar kurarak nöbete başladı.

GERİ ADIM YOK

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için “tehdit oluşturduğunu” savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulundu. Kampüse giren polis, 100’den fazla öğrenciyi gözaltına aldı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırarak protestoların önüne geçmek için yüz yüze dersleri iptal etti.

Columbia Rektörü Shafik, salı gecesi göstericilerle anlaşmaya varılamaması durumunda “kampüse sükuneti yeniden sağlamak için alternatif seçeneklerin değerlendirileceğini” söyledi. Protestocu öğrenciler ise "yönetimden New York polisi veya Ulusal Muhafızların öğrencilerin üzerine salınmayacağına dair yazılı bir taahhüt alınana kadar" müzakerelere katılmayacaklarını belirtti. Öğrenciler, talepleri karşılanana kadar protestoları sürdüreceklerini kaydetti.

ANTİSEMİTİZM İDDİASI

New York Üniversitesi yetkilileri protestolar sırasında “korkutucu sloganlar ve birkaç antisemitik olayın" bildirildiğini duyurdu. Bazı Yahudi öğrenciler ise Columbia Üniversitesi kampüsünde ve çevresinde antisemitizmle ilgili endişelerini dile getirdi. Pazartesi günü açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden hem "Yahudi karşıtı protestoları" hem de "Filistinlilere ne olduğunu anlayamayanları" kınadığını söyledi. New York Belediye Başkanı Eric Adams ise “protestolarda ortaya konulan antisemitizmden dehşete düştüğünü ve tiksindiğini” dile getirdi.

TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Columbia Üniversitesi’nde yaşananların ardından, İsrail karşıtı üniversite öğrencilerinin protestoları diğer üniversitelere de sıçradı. Barışçıl gösterilerin antisemitizm gibi lanse edilmesi ve gözaltı hadiselerinin artması sonucu, Columbia’nın dışında, New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) başta olmak üzere ülkedeki birçok prestijli eğitim kurumunda da benzer protestolar başladı.

TOPLU GÖZALTILAR

Yale Üniversitesi yönetimi, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti. Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca “okuldan uzaklaştırma” talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı. New York Üniversitesi'ndeki protestolarda da yaklaşık 133 kişi gözaltına alındı.

JET GİBİ ONAYLADILAR

Üniversitelerde İsrail’in katliamlarına tepki çığ gibi büyürken ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi’nde hafta sonu onaylanan, içinde Ukrayna’ya 61 ve İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardım içeren 95 milyar dolarlık paketi “jet hızıyla” onayladı. Senato’dan 18 “hayır” oyuna karşılık 78 “evet” ile geçen paket, Başkan Biden’ın imzalaması için Beyaz Saray’a gönderildi. Biden da hiç vakit kaybetmeden karara imzasını attı.

Aralarında bağımsız Senatör Bernie Sanders gibi isimlerin de olduğu bazı Demokrat isimler İsrail'e verilen desteğe, bazı Cumhuriyetçi senatörler de Ukrayna'ya sağlanan desteğe karşı çıkarak “hayır” oyu verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD’nin Ukrayna’ya sevk etmeye hazırlandığı silahların cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, daha önce "Ukrayna’da güvenli bölgenin oluşturulması gerektiği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, bu konuda herhangi değişiklik olmadığını vurguladı.

ABD SİLAHIYLA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), yıllık “Dünyada İnsan Haklarının Durumu” raporunda, “dünya genelinde artan çatışmaların kurallara dayalı küresel düzeni zayıflattığı” kaydedildi. 2023’e damga vuran ve yatışma belirtisi göstermeyen çatışmada, İsrail hükümeti Gazze’de uluslararası hukuku tamamen hiçe sayarken savaş suçlarının kanıtları artmaya devam ettiğine vurgu yapılan raporda, ABD’nin ateşkes konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni veto kararlarıyla felce uğrattığı belirtildi.

Raporda, ABD’nin hala İsrail’e savaş suçları kapsamına giren suçlarda kullanılan mühimmatları sağlamayı sürdürdüğü kaydedildi. Amnesty, Rusya ve Hamas’a itiraz ederken İsrail’in eylemlerini destekleyen ABD ile İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin “anlamsız bir çifte standart sergilediğini” kaydetti. Amnesty ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O’Brien ise ABD’nin 95 milyar dolarlık dış yardım paketine ilişkin değerlendirmesinde ABD’ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısı yaparak Senato’daki oylamada “hayır” oyu veren senatörlere teşekkür etti.