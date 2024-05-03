ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek protestolarında en az 2 bin kişi gözaltına alındı

ABD'de üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 2 haftada en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumları dahil onlarca üniversite kampüsünde 18 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları protesto ediliyor.

Associated Press'in (AP) kendi kaynaklarını kullanarak elde ettiği bilgilere göre, bu protestolarda aralarında birçok öğretim görevlisi ve profesörün de bulunduğu en az 2 bin gösterici gözaltına alındı.

UCLA'DA POLİS MÜDAHALESİ

Ülkenin dört bir tarafındaki üniversite kampüslerinde kurulan Gazze ile dayanışma kampları, üniversite yönetimlerinin baskısı ve polisin sert müdahalesiyle dağıtılırken, California eyaletindeki üniversite kampüsleri, son 24 saatte en çok hareketliliğin yaşandığı protesto alanlarından oldu.

Los Angeles California Üniversitesi'nde (UCLA), günün erken saatlerinde özel polis birliklerinin öğrencilere müdahalesinde "kaotik sahneler" yaşandı.

Eyalet polisi, UCLA'daki polis baskınında en az 200 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin Los Angeles merkezindeki ilçe hapishanesinde tutulduğunu açıkladı.

New Hampshire, Kuzey Arizona ve Tulane üniversitelerinde de protesto kampları dağıtıldı, öğrenciler gözaltına alındı.

Gazze ile dayanışma kamplarının öncüsü olan New York'ta, Columbia Üniversitesinden sonra City College, Stony Brook, Buffalo ve Fordham üniversitelerindeki protestolarda da eylemciler polisin sert müdahalesiyle dağıtıldı.