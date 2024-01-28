ABD, Ürdün'deki üssüne saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

ABD'nin Ürdün'deki askeri üssünde 3 askerin ölmesine, onlarca askerin yaralanmasına sebep olan saldırıyla ilgili açıklamalar yapan ABD yetkilileri İran'ı sorumlu tuttu. Öte yandan ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini topa tuttu.

ABD'nin Ürdün'deki askeri üssünde 3 askerin ölmesine, onlarca askerin yaralanmasına sebep olan saldırıyla ilgili açıklamalar yapan ABD yetkilileri İran'ı sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, “Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz” demiş ve "Tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Austin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Austin, “ABD güçlerine yönelik devam eden bu saldırılardan İran destekli milisler sorumludur ve biz de kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz. Başkan ve ben ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz ve ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.

ESKİ BAŞKAN TRUMP'TAN BIDEN'A: GÜÇSÜZ VE TESLİMİYETÇİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri." ifadesini kullandı.

Başkanlık görevini sürdürürken uyguladığını belirttiği "Azami Baskı" politikasının etkisine değinen Trump, "İran rejimi, terörist vekillerini finanse etmek için 2 doları ancak bir araya getirebiliyordu." ifadesini kullandı.

Biden'ın İran'a milyarlarca dolar verdiği iddiasında bulunan Trump, İran'ın bu parayı Orta Doğu'da "katliam ve yıkım" yapmak için kullandığını savundu.

Trump, "Ben başkan olsaydım, bu saldırı asla gerçekleşmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık görevini sürdürseydi 7 Ekim 2023'te yaşananların veya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın olmayacağını iddia eden Trump, dünyanın da "3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde" olduğunu belirtti.

Trump, İHA saldırısının, ülkesinin "güç yoluyla barış" politikasına acilen dönmesi gerektiğinin kanıtı olduğunun altını çizerek, kaos ve kıyım olmamasının yanı sıra ABD'lilerin hayatını kaybetmemesi için bunun gerekli olduğuna dikkati çekti.

Eski Başkan, paylaşımının sonunda, "Ülkemiz, Joe Biden'ın başkomutanlığında ayakta kalamaz." ifadesini kullandı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERDEN SERT AÇIKLAMALAR: TAHRAN'I HEDEF ALIN

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, John Cornyn ve Tom Cotton, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından sosyal medyada İran konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Joe Biden yönetiminin İran'a karşı aldığı önlemlerin "başarısız olduğunu" savunarak, "Biden yönetimi 'yapma' dediğinde, İranlılar 'yapıyor'. Biden yönetiminin söylemleri İran'ın bir kulağından girip diğerinden çıkıyor." ifadesini kullandı.Graham, "İran rejiminin anladığı tek şey güçtür." paylaşımının ardından "Şimdi İran'ı vurun." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise X'den yaptığı açıklamada, "Joe Biden, askerlerimize yönelik saldırılara göz yumarak, Ayetullahlara milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi." değerlendirmesinin ardından, söz konusu olaya verilmesi gereken cevabın "İran'ın terörist güçlerine karşı düzenlenecek yıkıcı askeri misilleme" olduğunu savundu. Biden'ı "korkak" olmakla suçlayan Cotton, ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, X üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tahran'ı hedef alın." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.