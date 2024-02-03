ABD üs saldırısına misilleme yaptı: Ölü ve yaralılar var

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık ilk kez bölgede saldırılar düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.

IRAK: EGEMENLİĞİMİZ İHLAL EDİLİYOR

Irak yönetimi, ülkenin batısındaki ABD saldırılarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi. Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." dedi.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıkladı.

Biden, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek." ifadelerini kullandı.

İSRAİL DE LÜBNAN'I VURDU

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesinde Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Blida'da Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Avivim ve Yiron yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın Blida beldesinde yer alan hedefleri vurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, silah depolamada kullanılan bir kamyonun da Kefr Şuba beldesinde hedef alındığı aktarıldı.