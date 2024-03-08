ABD ve İngiltere, Rusya'daki vatandaşlarını uyardı
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da yaşayan vatandaşlarına 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu. İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği de vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı.
ABD’nin ve İngiltere, Rusya’daki vatandaşlarına uyarıda bulundu.
ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden Rusya’daki ABD vatandaşları için uyarı yapıldı.
Açıklamada, aşırılık yanlılarının Moskova’da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği ifade edildi. Söz konusu tehlike nedeniyle ABD vatandaşlarının 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu.
ABD vatandaşlarının kalabalıklardan kaçınması, güncel bilgiler için yerel medyayı takip etmesi istendi.
İNGİLTERE'DEN SEYAHAT UYARISI
İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliğinden de benzer yönde uyarı geldi. Yapılan açıklamada ABD büyükelçiliğinin uyarısı hatırlatılarak, "İngiltere vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.