ABD'ye kaçırılan 41 eser Antalya Müzesi'ne getiriliyor

Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nin 60 yıl önce yağmalanması sonucu ABD'ye kaçırılan ve Türkiye'ye iadesi sağlanan 41 tarihi eser, bu ay içinde Antalya Müzesi'ne getirilerek sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı yetkililerinin Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik Soruşturma Birimi ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nin 60 yıl önce yağmalanması sonucu ABD'ye kaçırılan bronz başlar, büst ve gümüş heykelciklerin de aralarında bulunduğu 41 kültür varlığının Antalya'ya getirilmesine karar verildi.

ANTALYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Eserler, önceki gün New York'ta Türk yetkililere teslim edildi. 41 eser, Türkiye'ye dönüş için yola çıktı. Bakan Yardımcısı Yazgı, eserlerin bu ay içinde Antalya Müzesi'ne getirilerek sergileneceğini açıkladı.

Mart ayında Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus Heykeli, Perge kökenli 2 heykel başının yer aldığı 12 eserin iadesi sonrasında sergilendiği Antalya Müzesi, bu kez yeni iadesi sağlanan 41 tarihi esere ev sahipliği yapacak.