ABD, Yemen’de 5 noktaya saldırı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenledi.

ABD, Yemen’deki Husilerin kontrolündeki bölgeleri vurmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Yemen saatiyle 15.00 ile 20.00 saatleri arasında Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, 3 gemisavar seyir füzesinin, 1 insansız sualtı aracının ve 1 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 23 Ekim’den bu yana Husilere ait ilk insansız sualtı aracının tespit edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“CENTCOM, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde gemisavar seyir füzeleri, insansız su altı aracı ve insansız deniz aracını tespit etti ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir."

YEMEN BAŞKANLIK KONSEYİ NATO'DAN DESTEK İSTEDİ

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de oluşturduğu tehditlere karşı NATO'dan destek istedi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de ve bölgede yaşanan gelişmelerin yanı sıra Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının uluslararası barış ve güvenliğe yansımaları ele alındı.

Alimi görüşmede, Yemen Başkanlık Konseyi ile hükümetin, liman şehirlerinin korunması ve Husilerin tehditlerinin engellenmesi için verdiği desteği anlattı.

Alimi, bölgede güvenliği, barışı ve istikrarı sağlamak için NATO ve çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflarla stratejik ortaklık kurmayı arzuladıklarını dile getirdi.