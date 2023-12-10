ABD yönetimi, İsrail'e 106.5 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD yönetimi, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi. "Acil durum" gerekçesiyle satışın, Kongre'nin onayından geçmesine gerek olmayacak.

ABD yönetimi, İsrail'e, içinde tank mermisinin bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yapılması planlanan silah satışına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in 13 bin 981 tank mermisi satın alma talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 106,5 milyon dolarlık satışın ABD Dışişleri Bakanlığı'nca, Kongre'nin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi.

ABD'nin "İsrail'in güvenliğine bağlılığının sürdüğü" ifade edilen açıklamada söz konusu satışın bu amaçlarla uyumlu olduğu bildirildi.