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ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter düştü. Helikopterin düşmesi sonucu 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dünya
  • 24.02.2024 11:47
  • Giriş: 24.02.2024 11:47
  • Güncelleme: 24.02.2024 11:49
Kaynak: İHA
ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Fotoğraf: AA

ABD’nin Mississippi eyaletinde askeri helikopteri düşmesi sonucu 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Prentiss County’de eğitim uçuşu gerçekleştiren AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri düştü.

Mississippi Valisi Tate Reeves yaptığı açıklamada, "Maalesef Helikopterdeki 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Güvenlik ekipleri şu anda yerel yetkililerle birlikte kaza mahallinde çalışıyor" bilgisini paylaştı.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. 

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