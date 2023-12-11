ABD’de bireysel silahlanma: 2023’de 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti

ABD merkezli Silahlı Şiddet Arşivi isimli sivil toplum kuruluşunun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında ABD'de 40 bin 597 kişi, silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetti. Hazırlanan rapora göre, silahlı saldırılarda hayatını kaybeden çocuk sayısı ise 1598.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2023 yılında 40 bin 597 kişi silahlı saldırı sebebiyle hayatını kaybetti.

Silahlı Şiddet Arşivi’nin 2023 raporuna göre, 40 bin 597 kişi silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olaylarının ardından hayatını kaybetti. Rapora göre, 2023’de 17 bin 827 kişi silahlı saldırılarda, 22 bin 770 kişi intihar sonucunda hayatını kaybederken; 34 bin 546 kişi ise yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Raporda, 2023’de 0-11 yaş aralığında 280 çocuk, 12-17 yaş aralığında ise 1318 çocuğun şiddet olaylarında hayatını kaybettiği ifadeleri yer aldı. Silahlı saldırılar ve şiddet olaylarında yaralanan çocuk sayısı ise 4 bin 311 olarak kaydedildi. Arşivin verilerine göre, 2023’de 46 polis memuru görev sırasında hayatını kaybederken 355 polis memuru ise yaralandı.

2023'ÜN EN 'ÖLÜMCÜL' SALDIRISI

ABD'nin Maine eyaletinde 25 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırıda 18 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırı Maine Valisi Janet Milss tarafından yılın en 'ölümcül' saldırısı olarak ifade edilmişti. Saldırgan Robert Card, 2 günlük arama çalışmaları sonucunda Lizbon'da ölü bulunmuştu.