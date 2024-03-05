ABD’de depoda patlama: Enkaz parçaları 400 metre uzaklıktaki 1 kişiyi öldürdü

ABD’de bir depoda meydana gelen patlamalarda etrafa saçılan enkaz parçaları yaklaşık 400 metre uzaklığa savrularak 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Dünya 05.03.2024 18:08 Giriş: 05.03.2024 18:08

Güncelleme: 05.03.2024 18:33 Kaynak: iHA

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