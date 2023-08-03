ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı

ABD Donanması'nda görevli iki asker, hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları suçlamasıyla tutuklandı.

ABD Donanması'nda görevli iki asker, Çin adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Birimi'nden sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı Matt Olsen yaptığı açıklamada, iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıklarının aktararak, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nin eline geçti" dedi.

"ABD İÇİN ÇİN'DEN BÜYÜK TEHDİT YOK"

FBI’ın San Diego Saha Ofisi'nden sorumlu Özel Ajan Stacey Moy ise, "ABD için Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Komünist Partisi'nden daha büyük bir tehdit yok. ÇHC, dünyanın tek süper gücü olma stratejik planında ABD'ye saldırmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.