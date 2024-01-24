ABD’de ilk: 'Şehrin anahtarı' bir Türk'e verildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, ilk defa bir Türk vatandaşına yaşadığı şehrin anahtarı hediye edildi.

New Jersey'de Türk nüfusunun en yoğun olduğu Paterson şehrinde yaşayan iş insanı Hüseyin Bayram'a, Belediye Başkanı Andre Sayegh tarafından şehrin anahtarı takdim edildi.

AA'nın aktardığına göre Sayegh, Paterson Belediyesinde yapılan resmi törende Bayram'a, yaşadığı kente yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarken, ABD Kongre Üyesi Bill Pascrell, Jr., Paterson Kent Konseyi üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu yöneticileri de hazır bulundu.

Belediyenin basın bildirisinde, "Seçkin bir topluluk lideri ve Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram'ı şehrin anahtarı ile onurlandırıyoruz. Bu prestijli ödül, Bayram'ın girişimci çabaları ve hayırseverliğe olan sarsılmaz bağlılığı aracılığıyla topluma yaptığı olağanüstü katkıları onaylıyor" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Türk girişimcinin, özellikle Kovid-19 salgını döneminde, 10 binden fazla ihtiyaç sahibine yemek bağışladığı, ayrıca New York'ta bazı hastane çalışanlarına da yemek yardımında bulunduğu, acil yardım ekiplerine maske ve eldiven dağıttığı vurgulandı.