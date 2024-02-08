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ABD’de kaybolan askeri helikopterin akıbeti belli oldu

ABD ordusu Nevada'dan California gittiği sırada irtibatın kesildiği helikopterin düştüğünü, içindeki 5 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünya
  • 08.02.2024 17:30
  • Giriş: 08.02.2024 17:30
  • Güncelleme: 08.02.2024 17:35
Kaynak: İHA
ABD’de kaybolan askeri helikopterin akıbeti belli oldu
Fotoğraf: Pixabay

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü’ne gitmek üzere Nevada'dan 5 askerle havalanan ve bir süre sonra irtibatın kesildiği CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopterin akıbeti belli oldu. 

ABD Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, helikopterin San Diego'nun güneydoğusundaki dağlık ve engebeli bir bölgede düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Askerlerinin tamamının hayatını kaybettiği, cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarıldı.

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