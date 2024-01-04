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ABD’de lisede silahlı saldırı

ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya
  • 04.01.2024 19:03
  • Giriş: 04.01.2024 19:03
  • Güncelleme: 04.01.2024 19:05
Kaynak: İHA
ABD’de lisede silahlı saldırı
FOTOĞRAF: İHA

ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor. 

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