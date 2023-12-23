ABD’de siyah Elijah McClain'in ölümü: 2 sağlık görevlisi suçlu bulundu

ABD'de Colorado eyaletinde 2019 yılında polisin müdahalesinin ardından yaşamını yitiren 23 yaşındaki siyah Elijah McClain’e aşırı dozda sakinleştirici verdiği tespit edilen 2 sağlık görevlisi “ihmalden kaynaklı cinayetten” suçlu bulundu.

ABD’de hayatını kaybeden 23 yaşındaki siyah Elijah McClain’e aşırı dozda sakinleştirici verdiği belirlenen 2 sağlık görevlisi suçlu bulundu.

Colorado eyaletinde 2019 yılında yaşanan olayda, şüpheli göründüğü iddiasıyla polis tarafından durdurulan ve gözaltına alınmak istenen siyah Elijah McClain isimli kişiye, 2 sağlık görevlisi tarafından sakinleştirici verilmişti.

McClain’in sağlık görevlilerinin sakinleştirici vermesinin ardından hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın son duruşması dün gerçekleştirildi.

"İHMALDEN KAYNAKLI CİNAYET" SUÇU

Sağlık görevlileri McClain’in ölümündeki rolleri sebebiyle suçlu bulundu. Jüri, Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec adlı görevlileri 3 yıla kadar hapis cezası öngören “ihmalden kaynaklı cinayetten” suçlu buldu. Ayrıca Cichuniec ikinci derece saldırı suçundan suçlu bulunurken, Cooper’ı saldırı suçundan aklandı.

Hakim Mark Warner, Cichuniec’in derhal gözaltına alınmasını isterken Cooper’ın 1 Mart’ta mahkeme kararı ve ceza açıklanana kadar kefaletle serbest kalmasına karar verdi.

"ELİJAH, YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI"

Colorado Başsavcısı Phil Weiser, “Elijah, yanlış bir şey yapmadı. Hayatı önemliydi, bugün burada bizimle olabilirdi” dedi.

Davanın ilk duruşmasında bir polis memuru da “ihmalden kaynaklı cinayetten” suçlu bulunmuş, bir diğer polis memuru da aklanmıştı. İkinci duruşmada ise üçüncü bir polis memuru beraat etmişti.