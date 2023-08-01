ABD’de tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi

Avusturya’da tutuklanan ve geçen yıl ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın, Ekim ayında görülecek duruşmaya kadar tahliye edildiği bildirildi.

Avusturya’da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklanan ve geçen yıl ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın tahliye edildiğine dair bilgi, aralarında Uğur Dündar ve Kenan Taş’ın da olduğu birçok gazeteci tarafından paylaşıldı.

Korkmaz’ın tahliyesine ve durumuna dair bilgiler aktaran gazeteci Recep Canpolat da, Twitter hesabından şunları yazdı:

"ABD Utah Eyaletinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi. 30 Ekim’de hâkim karşısına çıkacak SBK, savcılığa yanlış beyan vermekten yargılanacak. An itibariyle Washington’ta olan Sezgin Baran Korkmaz, gittiği yerleri savcılığa bilgi vermek şartıyla, mahkemenin belirlediği 5 eyaletten birinde ikamet edecek.

Suç isnadı değiştiği için tahliye oldu. İtirafçı olmadı. Yani beklentilerin aksine mahkemeye, bir bilgi vermedi ve suçlamaları reddetti. Şu anda yargılandığı suçlamanın üst sınırı 5 yıl. Alacağı ceza üst sınırdan bile olsa, mahkeme sonucu yine tahliye olacaktı.

Kara para aklama suçlaması düşmemiş ancak tahliye sebebi olarak, “Kingston kardeşler ve Termetzhyan’ın Türkiye’de SBK iştiraklerine aktarılan paraların kaynağının Sezgin Baran Korkmaz tarafından bilinmediği belgelerle ispat ettiği” kaydedildi. Kara para suçlaması ile ilgili karar, jüri tarafından verilecek."

SBK HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ iddialarıyla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye göre, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.

‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıca, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları iddia edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli emri uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.

Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki diğer şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.

Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin’ iddialar arasında yer aldığı belirtildi.