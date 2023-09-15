ABD’de yaklaşık 13 bin otomotiv işçisi greve gitti

ABD'nin üç büyük otomotiv şirketi General Motors, Stellantis ve Ford fabrikalarında 12 binden fazla işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayınca greve gitti.

ABD'de, otomotiv sektöründe çalışan yaklaşık 12 bin 700 işçi iş bıraktı. Yaklaşık 146 bin üyesi bulunan Birleşik Otomobil İşçileri (United Auto Workers) sendikası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada General Motors, Ford ve Stellantis'in üç fabrikasında grevin başladığını duyurdu.

İlk kez 3 büyük otomobil markası aynı anda işçilerin grev kararıyla yüzleşmek durumunda kaldı. Gece yarısı Wentzville'de başlayan grevler, daha sonra Missouri'deki bir General Motors fabrikasına, Ohio'daki bir Stellantis fabrikasına ve Michigan'daki bir Ford montaj fabrikasına yayıldı.

"SONUNA KADAR GİDERİZ"

Grevler ilan edilmeden 2 saat önce basın toplantısı düzenleyen sendika başkanı Shawn Fain, "Bu, bizim dönüm noktamız" derken Wayne fabrikasındaki greve katılacağını aktardı. Fain, "Sonuna kadar gitmemiz gerekirse gideriz" dedi.

Grevin devam etme süresi ve büyüme ihtimali, ABD'nin yerli otomobil endüstrisinin kısa vadeli geleceğini belirleyebilir. Grevin uzun sürmesi halinde bayilerde araç sıkıntısı yaşanabilir ve otomobil fiyatları yükselebilir. Ancak grevlerin bayilerdeki stokları ne zaman azaltmaya başlayacağı ve şirket kârlarına darbe vuracağı hakkında kesin bir vakitten bahsetmek mümkün görünmüyor.

GREVİN NEDENLERİ

Sendikayla otomobil şirketleri arasındaki anlaşmazlığın başında ücret zammı konusunda anlaşmazlık geliyor. General Motors, perşembe günü pazarlıklarda daha önce yüzde 18 olarak önerdiği ücret artışını yüzde 20'ye yükseltmişti. Ford yüzde 20'lik ücret zammı önerirken Stellantis'in teklifi yüzde 17,5 düzeyinde.

UAW ise hayat pahalılığıyla baş edebilmek için dört yıla yayılan en az yüzde 36'lık ücret artışı talep ediyor.

Anlaşmazlık yaşanan bir diğer konu da alt kademelerdeki geçici ya da kıdemsiz çalışanların ücret ve sosyal haklarının iyileştirilmesi. Söz konusu işçilerin saatlik aldıkları ücret 31 dolar ile 22 dolar arasında değişiyor.