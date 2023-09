ABD’de yaklaşık 13 bin otomotiv işçisi greve gitti

ABD'de, otomotiv sektöründe çalışan yaklaşık 12 bin 700 işçi iş bıraktı. Yaklaşık 146 bin üyesi bulunan Birleşik Otomobil İşçileri (United Auto Workers) sendikası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada General Motors, Ford ve Stellantis'in üç fabrikasında grevin başladığını duyurdu.

