ABD’de yangın söndürme helikopteri düştü: 4 yaralı

ABD’nin Florida eyaletindeki Pompano Sahili yakınlarında yangın söndürme helikopterinin bir apartmana düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

ABD’nin Florida eyaletindeki Broward ilçesinde bulunan Pompano Sahili yakınlarında yangın söndürme helikopteri, bir apartmanın çatısına düştü.

Feci kaza sonucu helikopterin içinde bulunan 2 kişi ile apartmandaki 2 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer ise söz konusu kazanın helikopterin acil bir çağrı için yola çıktığı sırada Fort Lauderdale kentinin kuzeyindeki bir havaalanı yakınında meydana geldiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise helikopterin havalandığı sırada arka kısmından dumanların yükseldiği görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.