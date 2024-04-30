ABD’de yaşananlara yabancı değiliz

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, ABD üniversitelerinde Filistin eylemlerine yönelik müdahalelere tepki gösterip “Benzer saldırılara karşı 3 yıldır direniyoruz, saldırılara karşı dayanışma içindeyiz." dedi

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, yaptıkları yazılı açıklamayla ABD genelinde üniversite yönetimlerinin, kampüslerde öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından düzenlenen Filistin yanlısı ve savaş karşıtı protestolara yönelik baskıcı önlemleri kınadı. Açıklamada, başta Türkiye, ABD ve Almanya olmak üzere tüm dünyada üniversite yöneticilerini, polis güçlerini kampüslerden çekme çağrısı yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak kampüslerinde silahlı kolluk kuvvetlerine ve şiddet içermeyen protestoların acımasızca bastırılmasına yabancı olmadıklarına işaret edilerek “Biz yaşadıklarımızı, dünya genelinde akademik özgürlükleri hedef alan kapsamlı bir şiddet ‘siyasetinin’ parçası olarak görüyoruz” ifadelerine yer verilerek, üniversite yönetimlerine karşı akademik özgürlük haklarını savunan tüm öğrenci ve öğretim üyeleriyle dayanışma içinde oldukları duyuruldu.