ABD’den 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı.



ABD Başkanı Joe Biden’ın Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onaylamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, Batı Şeria’daki istikrarı ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ve güvenlik umutlarını baltalayan eylemlere sürekli olarak karşı çıktı. Buna İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırıları da dahildir. Ulusal kökenleri, etnik kökenleri veya dinleri ne olursa olsun sivillere yönelik aşırı şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu nedenle ABD, Batı Şeria’da barışı, güvenliği ve istikrarı baltalayan eylemlere karşı yeni önlemler uygulamaya koydu. Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2023’te açıklanan ilgili vize kısıtlama politikasının devamıdır” denildi.

Yaptırım uygulanan kişilerin David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi olduğu açıklandı.

Chasdai’nin araçların ve binaların ateşe verilmesine, Filistinli sivillere saldırılmasına, Huwara’da mülklere zarar verilmesine ve Filistinli bir sivilin ölümüyle sonuçlanan bir isyanı başlattığı ve yönettiği ifade edildi.

Tanjil’in Filistinli çiftçilere ve İsrailli aktivistlere taş ve sopalarla saldırarak tıbbi tedavi gerektiren yaralanmalara neden olduğu aktarıldı.

Zicherman’ın Batı Şeria’da İsrailli aktivistlere ve araçlarına saldırdığı, içinde aktivistlerin bulunduğu yoldan geçen araçların camlarını kırmaya çalıştığı ve aktivistlerden en az ikisini yaraladığı belirtildi.

Levi’nin Batı Şeria’da korku atmosferi oluşturup eylemlerde bulunan bir grup yerleşimciye liderlik ettiği ifade edildi.