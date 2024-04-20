ABD’den Filistin’e BM vetosu

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ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti. ABD’nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy aldı.

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert A. Wood, tasarıyı "erken bir eylem" olarak gördüklerini söyledi. Çin’den yapılan açıklamada ise "Filistinlilerin bağımsız devlet hayali acımasızca köşeye atıldı. Tarih ve insanlık ABD’nin bu eylemlerini hatırlayacaktır" denildi.