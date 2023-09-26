ABD’den Gelen "Altın Çocuk" Kasselakis Syriza’nın Başına Geçti: Syriza’nın sonu mu?

Yunanistan’da ana muhalefet Syriza’nın lideri ABD’den gelen Kasselakis oldu. Finans dünyasından gelen “altın çocuk”, partide “ABD Demokrat Parti tarzı değişiklikler” yapacağını açıkladı. Partide tepki büyük.

Umut Can FIRTINA

Yunanistan’da 24 Haziran’daki seçim yenilgisinin ardından krize sürüklenen Radikal Sol İttifak (Syriza) yeni liderini belirledi. ABD finans dünyasından gelen ve daha önce siyaset deneyimi olmayan 35 yaşındaki “altın çocuk” Stefanos Kaselakis, pazar günkü seçimlerde ana muhalefetin yeni lideri oldu. Kaselakis’in beklenmedik zaferi, “sol partide bölünme” tartışmalarını körükledi.

Ülke genelinde 133 bin parti üyesinin oy kullandığı 537 sandığın yüzde 75’i açılırken yapılan açıklamaya göre Kaselakis oyların yüzde 56,69’unu aldı. 17 Eylül’deki seçimlerin ardından ikinci tura kalan rakibi eski Çalışma Bakanı Efi Ahçioğlu ise yüzde 43,31 oy aldı. Ahçioğlu sonuçların açıklanmasının ardından Kaselakis’i arayarak tebrik etti. 15 yıllık Syriza liderliğinden haziran ayındaki yenilginin ardından istifa eden eski Başbakan Aleksis Çipras da parlamentodaki ofisinde bir araya geldiği görevini teslim ettiği Kaselakis’i tebrik ederek başarı diledi.

ABD TARZI DÖNÜŞÜM

Sonuçların açıklanmasının ardından Atina’daki parti binası önünde partililere seslenen Kaselakis, “Işık kazandı. Ben bir fenomen değilim. Ben halkın sesiyim. Size asla ihanet etmeyeceğim” diye konuştu. Bünyesinde birçok farklı görüş bulunduran Syriza’ya “köklü bir değişim uygulayacağının” sinyalini veren Kaselakis, “Syriza’nın eğer tekrar iktidar olmak istiyorsa ABD tarzı bir demokrat partiye dönüşerek ABD formülünü mümkün olan en kısa sürede kopyalaması” gerektiğini belirtti.

TEPKİLER VE DESTEKLER

Yunan Ekatimerini gazetesi, “En sapık senaristler bile bu derece bir siyasi kara komediyle gelemez” diye yazdı.

Guardian’a konuşan Syriza milletvekili Stelios Kologlou “Bildğimiz solcu Syriza bu gece öldü. İlerde bu vaka incelenecek çünkü başardığı şey çok etkileyici. Neredeyse hiçbir yerden ortaya çıktı” dedi. Kologlou, Syriza’nın artık sol bir parti kabul edilemeyeceğini belirterek “Syriza rock grubundan hafif pop grubuna dönüştü” diye konuştu.

Mayıs ayındaki seçimlerde Syriza ile yarışan iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi’nin (ND) eski milletvekili Evangelos Antonaros ise “partiyi son seçimde kaybettiği zemin olan merkeze taşımak istediği için Kaselakis’i desteklediğini” belirtti.

Politico’ya konuşan siyasi analist Petros Ioannidis, Kaselakis’in seçilmesinde partililerin “Çipras’a benzer bir heyecan yaratan bir lider” istemelerinin etkili olduğunu söyledi. Ioannidis, partinin önceki seçim kampanyalarının Syriza seçmeninin depolitize ettiğini ve liberal yaklaşımlara daha yatkın hale getirdiğini” söyledi.

Kaselakis’in siyasi tecrübesi bulunmaması ve partide yeni olması, Syriza’nın sol ideolojisine zarar vereceği ve parti içi bölünmeye sebep olabileceği eleştirileri Yunan basınında yer aldı.

Eleftheros Typos gazetesi “Syriza İki Parti” başlığıyla verdiği manşet haberinde Kaselakis’in seçilmesinin partide bölünmeye yol açacağını kaydederek, siyasi konulardan bahsetmeyen Kaselakis için “Sanki Eurovision’u kazandı” yorumunu yaptı.

KASELAKİS KİMDİR?

ABD’ye 14 yaşında göç eden Atina doğumlu Kaselakis, finans ve ekonomi alanlarında eğitim aldı. Bir süre finans şirketi Goldman Sachs’ta çalışan Kaselakis, ardından deniz taşımacılığında kendi şirketini kurdu. Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan Kaselakis parlamentoya girmeye hak kazanamadı.

Partinin liderliği için düzenlenen ilk tur seçimlerinden 19 gün önce yayımladığı ve viral olan videoyla Kaselakis’in popülaritesi bir anda arttı. Videoda “Yunan rüyasını inşa etme” sözü veren Kaselakis, eşcinsel olduğunu gizlemiyor ve ABD’li hemşire eşi Tyler McBeth ile birlikte yaşıyor köpeği Farlie ile yaşadığını anlatıyor.

Kaselakis’in seçim vaatleri arasında özel ve kamu sektöründe çalışanlar için “ciddi” vergi indirimleri, kilise ve devletin ayrılması, yargı reformları, Yunanistan’da doğan göçmen çocuklar için vatandaşlık, kamusal eğitim harcamalarının artırılması, zorunlu askerliğin kaldırılması ve eşcinsel evliliğin yasallaştırılması bulunuyor. Ancak Kaselakis, ayrıntılı bir program üretmediği için eleştirilerin odağında bulunuyor.