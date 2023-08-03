ABD’den Nijer kararı: Acil ihtiyaç dahilinde olmayan personel tahliye edilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer’deki gelişmelerin ardından, acil ihtiyaç dahilinde olmayan büyükelçilik çalışanlarının ve ailelerinin tahliye edileceğini duyurdu. Bakanlık, elçiliğin kısıtlı olarak ülkede ABD vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de acil ihtiyaç dahilinde olmayan büyükelçilik personellerinin tahliye edileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Nijer'de devam eden gelişmeler göz önünde bulundurularak ve ihtiyatlı olmak adına Dışişleri Bakanlığı, acil ihtiyaç dahilinde olmayan ABD hükümeti personelinin ve aile üyelerinin Niamey'deki ABD Büyükelçiliği'nden geçici olarak ayrılmasına karar vermiştir. Ticari uçuş seçenekleri sınırlıdır. Seyahat danışmanlığımızı bu durumu yansıtacak şekilde güncelledik ve ABD vatandaşlarını, azalan personelimiz nedeniyle Nijer'deki ABD vatandaşlarına yalnızca acil yardım sağlayabileceğimiz konusunda bilgilendirdik. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına sınırlı acil durum hizmetleri için açık kalmaya devam etmektedir” denildi.

YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca ABD Senatosu’nun Nijer’e yeni büyükelçi atandığı belirtilerek, şunları kaydedildi:

“Amerika Birleşik Devletleri, Nijer halkı ve Nijer demokrasisi ile olan ilişkilerimize olan bağlılığını sürdürmektedir. Diplomatik olarak en üst düzeyde angaje olmaya devam ediyoruz. ABD Senatosu kısa bir süre önce Batı Afrika'da geniş deneyime sahip kariyer sahibi bir diplomat olan yeni Büyükelçi Kathleen FitzGibbon'u onayladı. Büyükelçi FitzGibbon, bu zor dönemde ikili ilişkilerimizi yönetmek için iyi bir konuma sahiptir ve Niamey'e hızlı bir şekilde gelmesini dört gözle bekliyoruz."

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.