AB’den Danimarka’ya gemi denetleme görevi

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Batılı güçler Rus petrolüne tavan fiyatını uygulamaya çalışırken, Danimarka yeni Avrupa Birliği (AB) planları kapsamında kendi sularında dolaşan Rus petrol tankerlerini denetlemek ve potansiyel olarak engellemekle görevlendirilecek.

Financial Times’ın haberinde, Brüksel’deki görüşmelere ilişkin bilgi sahibi üç kaynak Danimarka’nın Batı menşeili sigortası olmadan boğazlarından geçen Rus tankerlerini hedef alacağı iddia edildi. Rusya’nın Baltık Denizi üzerinden sevk edilen petrolünün tamamı, yani deniz yoluyla taşınan toplam petrolün yaklaşık yüzde 60’ı, uluslararası pazarlara giderken dar Danimarka boğazlarından geçiyor. FT’ye konuşan yetkililerden biri, “Önemli olan sigorta düzenlemelerinin uygulanmasıdır. Şu anda çok düzensiz bir şekilde yapılıyor. Kıyıdaş devletlerin kanıt görme hakkı vardır” dedi. Danimarka Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, “Denizde güvenlikle ilgisi olmadığı sürece, evrakları veya boğazlardan geçen gemileri kontrol etmiyoruz” dedi. Danimarka hükümeti ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.