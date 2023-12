AB’den Ezine Peynirine coğrafi işaret tescili

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ezine Peyniri'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tescilin Ezine Peynirinin AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidi olması açısından ayrı bir önem taşıdığı bildirildi.

AB Türkiye Delegasyonu'nun paylaşımında da Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili alarak bu tescili alan 18. Türk ürünü olduğu belirtilerek "Ezine Peyniri artık Avrupa Birliği'nde bu ayrıcalığa sahip olan ilk Türk peyniri" denildi.

Ezine Cheese has achieved to get #geographicalindication registration from the EU, making it the 18th Turkish product to receive this recognition. 🇪🇺 Ezine Cheese is now the first Turkish cheese to hold this distinction in the European Union. 🎉 #EzineCheese 🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/fzMxdHAzgj