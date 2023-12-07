AB’den Ezine Peynirine coğrafi işaret tescili

Ezine Peyniri, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ezine Peyniri'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tescilin Ezine Peynirinin AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidi olması açısından ayrı bir önem taşıdığı bildirildi.

AB Türkiye Delegasyonu'nun paylaşımında da Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili alarak bu tescili alan 18. Türk ürünü olduğu belirtilerek "Ezine Peyniri artık Avrupa Birliği'nde bu ayrıcalığa sahip olan ilk Türk peyniri" denildi.

Ezine Cheese has achieved to get #geographicalindication registration from the EU, making it the 18th Turkish product to receive this recognition. 🇪🇺 Ezine Cheese is now the first Turkish cheese to hold this distinction in the European Union. 🎉 #EzineCheese 🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/fzMxdHAzgj — AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) December 7, 2023

3 ÜRÜN BEKLEMEDE

AB coğrafi işaret tescili için Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı da AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı ve 3 aylık itiraz süresi sonunda tescil almaları bekleniyor.



BAŞVURULAN ÜRÜNLER

AB coğrafi işaret tescili için başvuruda bekleyen 42 ürün ise şöyle:

Afyon pastırması ve sucuğu, Antep fıstığı, lahmacunu ve fıstık ezmesi, Kayseri mantısı, pastırması ve sucuğu, İnegöl köfte, Tonya tereyağı, Bursa kestane şekeri, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Kilis zeytinyağı, İpsala pirinci, Aydın Memecik zeytini, Manisa mesir macunu, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Osmaniye yer fıstığı, Adana şalgamı, Urla sakız enginarı, Demirci hünnabı, Bingöl balı, Rize çayı, Sinop kestane balı, Bursa şeftalisi, Tarsus Sarıulak zeytini, Erzurum su böreği, Melli inciri, Kahramanmaraş çöreği, Hopa hamsili ekmeği, Gaziantep menengiç kahvesi, Kırkağaç kavunu, Milas Çekişke zeytini, Hatay kaytaz böreği, Aydın çam fıstığı, Söke pamuğu, Şanlıurfa keten köyneği fıstığı ve Fethiye kaya inciri.