AB’den göstermelik çiftçi düzenlemesi

Avrupa’yı sarsan çiftçi protestoları sonrası AB, Ukrayna’ya gümrük muafiyetini uzatırken bazı ürünlere kota koyma kararı aldı. AB politikalarından en çok etkilenenlerden Polonyalı çiftçiler ülke çapında protesto düzenledi.

Dış Haberler

Ukrayna’dan ucuz ürün ithal edilmesine karşı protestoları süren çiftçilere “kulak verdiğini” iddia eden Avrupa Birliği, Kiev’e sağladığı ticari avantajları genişletme kararı aldı. Birlik, düzenlemenin Avrupalı çiftçileri korumak için “acil durum freni sağladığını” söylese de kararın yeni bir protesto dalgasına yol açması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, hassas tarım ürünleri dışında Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl daha askıya alınmasında anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan özerk ticaret tedbirlerinin uzatılmasında uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Buna göre, iki yıldır süren Ukrayna'nın AB'ye ihracatına ilişkin ithalat vergileri ve kotalarının askıya alınması 5 Haziran 2025'e kadar uzatılacak.

AB'nin Ukrayna'ya verdiği siyasi ve ekonomik destek sürecek ancak AB çiftçilerinin Ukrayna ürünlerine karşı yaşadıkları sorunlar dikkate alınacak. Bu çerçevede, AB hassas tarım ürünlerinde piyasasını koruyacak.

Ukrayna'dan AB'ye kümes hayvanları, yumurta, şeker, yulaf, mısır, kabuksuz tahıl ve bal gibi ürünlerin ithalatı, 2022 ve 2023'teki ortalama miktarlara sabitlenecek. Bu ürünlerin Ukrayna'dan ithalatı belirlenen miktarları aşarsa, gümrük vergileri yeniden uygulanacak.

Düzenleme, AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Ukrayna’ya uygulanan avantajlara karşı öfkenin odağındaki ülkelerden sınır komşusu Polonya’da çiftçiler, ülke çapında protestolar düzenledi. Şubat ayından bu yana Ukrayna sınırlarını kapatan çiftçiler, protestolarını ülkenin batısında Almanya olan sınırına kadar genişletti.

Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesi ile AB tarım politikalarına tepki gösteren 70 binden fazla çiftçi, Varşova'ya giden yollar da dâhil yaklaşık 600 farklı noktada kurdukları barikatlarla yolların trafiğe kapanmasına neden oldu.

Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden çiftçiler, Polonya'nın AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini istemişti.

Çekya’nın Opava şehrinde de çiftçiler, AB tarım politikasını ve Çek hükümetinin siyasi kararlarını protesto etti.

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

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BRÜKSEL’DE GÜNDEM SAVAŞ VE TARIM

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna’ya mühimmat yardımının hızlandırılması, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere genişleme, savunma, güvenlik ve tarım gibi çeşitli konuları görüşmek üzere bugün Brüksel’de toplanacak. Avrupa genelinde çiftçilerin protestoları da liderlerin ele alacağı konular arasında yer alacağı açıklandı. Çiftçilere “adil rekabet ortamı sağlamaya” çalışacak liderlerin, Ukrayna’dan ucuz tahıl ithalatı konusu da görüşeceği belirtildi. Toplantının ana gündem maddesi ise Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere birliğin dış politikası olacak. Öte yandan Rus varlıklarının Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım sağlamak ve AB’nin savunma üretimini artırmak için kullanılması da zirvede masaya yatırılacak.