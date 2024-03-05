ABD’li komutandan dikkat çeken ziyaret

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ABD’nin Ortadoğu’daki üslerine ziyarette bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla, Suriye’ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. CENTCOM’un açıklamasına göre Kurilla Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye’deki YPG/PKK kontrolündeki Rojava’da ABD ile Koalisyon güçlerinin bulunduğu üsleri ziyaret etti. Rojava’daki üslerin yanı sıra IŞİD’li ailelerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret ettiği kaydedilen Kurilla’nın ayrıca Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Rojava özerk yönetimi yetkilileri ile de bir araya geldiği bildirildi.

Kurilla’nın 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ise İsrail’e ziyarette bulunduğu belirtildi. Kurilla ziyaretlerine ilişkin "Bu, CENTCOM bölgesine 27. seyahatimdi ve bu gezilerin her biri, güvenlik zorlukları ve fırsatlarının yanı sıra telefonla veya video telekonferans yoluyla elde edilemeyen benzersiz bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağladı." dedi.