Abdulkadir Selvi: Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken ben mücadele ediyordum

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alarak, "Ben 7 Şubat MİT krizinde, FETÖ’nün karşısında dimdik duran bir gazeteciyim. Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz" ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Koç, Habertürk'teki yayında Selvi için, "Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın, sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" demişti.

Bugünkü yazısında Ali Koç'a yanıt veren Selvi, "Mehmet Akif Ersoy, benim bir yazımı ekrana getirmiş, Ali Koç bunun üzerine yakışıksız ifadeler kullanmış. Ben ona, “Ulan” diye seslenmiyorum. O ifade Ali Koç’a yakışır, ama bana yakışmaz. Ali Koç, benden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’ye dön çağrısı yapmıştı" dedi.

"Ali Koç, ben 7 Şubat MİT krizinde, FETÖ’nün karşısında dimdik duran bir gazeteciyim" iddiasında bulunan Selvi, şunları söyledi:

"Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz. Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi. Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder..."