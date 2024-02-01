"Abdullah Çatlı alkol kontrolünde" videosu gündem oldu: Kızından açıklama

Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen bir kişinin alkol kontrolüne takıldığı anların kaydedildiği video sosyal medyada gündem oldu. Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı, görüntüleri doğruladı.

Siyaset, devlet ve mafya üçgenini ortaya çıkaran Susurluk kazasının aktörlerinden Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen 'alkol kontrolü' görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran, 1993 yılındaki bir trafik çevirmesinde kaydedilen 10 saniyelik görüntüye ilişkin Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı'dan açıklama geldi.

Sabah yazarı Ferhat Ünlü sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüntüleri teyit ettiğini belirtti.

Ünlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Takipçilerimin bilgisine: Abdullah Çatlı’nın kızı, akademisyen Gökçen Çatlı ile görüştüm. Görüntülerdekinin babası olduğunu teyit etti. Olay; Susurluk kazasının 3 yıl öncesinden. Çatlı’nın denk geldiği bir uygulama. Bu durumda bana düşen, bendeki bilgi yanlışını düzeltmektir."