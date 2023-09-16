Abisinin kullandığı otomobille çarpışan kişi hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama noktasından geri dönmeye motosiklet sürücüsü, abisinin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Sücüllü köyünde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy girişinde jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen sabit uygulama noktasından geri dönmeye çalışan Fatih K. (46) hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, köy istikametine seyir halinde olan ve abisi olduğu öğrenilen K.K. (49) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Fatih K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenerek cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Öte yandan, kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.