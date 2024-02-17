Abluka sürüyor: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 134. gününde

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetlenerek sürüyor. Geceden bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu yana düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

İsrail güçlerinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 134. gününde de devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun ve Es-Sabra Mahallesi olmak üzere bölgenin farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

KAMPLAR, EVLER VE HASTANELER VURULUYOR

İsrail savaş uçaklarının, Zeytun ve Es-Sabra Mahallesinde 3 eve düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Refah kentindeki Şabura Kampı'nda 3 noktaya yönelik saldırısında 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bir evi bombalaması sonucu ise birkaç kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki el-Karare beldesi ile Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde faklı noktaları bombaladı.

NASIR HASTANESİ'NDEKİ KUŞATMA SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuşatmasını sürdürüyor.

Elektrik kesintisi, su, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve oksijen istasyonunun kapatılması nedeniyle 120 hastanın yanı sıra 5 sağlık personeli de hastanede çalışmaya devam ediyor.

İsrail askerleri hastanede hareket eden her şeyi hedef alıyor.