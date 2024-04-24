Aç kalmaya doğru gidiyoruz

Ulubey Ziraat Odası Başkanı Aydın, gübre fiyatlarındaki yüksek artışlara dikkat çekti. Çiftçinin artan maliyetler nedeniyle üretim yapamaz hale geldiğini belirten Aydın, “Aç kalmaya doğru diyoruz” uyarısında bulundu.

Ekonomi Servisi

Ordu Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, çiftçileri bezdiren gübre fiyatlarına ilişkin yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Aç kalmaya doğru gidiyoruz" uyarısında bulundu.

Aydın, gübre fiyatlarındaki yüksek artışa ve çiftçilerin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek gübre kullanımında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. Aydın, azotlu gübre döneminin başladığını ve ton fiyatının 11-12 bin lira arasında değiştiğini ifade etti. Çiftçilerin sadece gübre maliyetleriyle değil, aynı zamanda işçilik ve diğer giderlerle de mücadele ettiğini vurgulayan Aydın, "Gübre atışında ciddi anlamda bir düşüş var. Bunun sebebi, fiyatların yüksek olması. Bugün baktığımızda bir kompoze gübrenin ortalama fiyatı 17-18 lira bandında. Şimdi azotlu gübre zamanı geldi. Bunun ton fiyatı da 11-12 bin lira. Şimdi vatandaş, en az 2-3 ton gübre atacak. 20-30 bin lira para veriyor. Bunun yanında bir sürü işçilik var, ekstra işçilik var. Dolayısıyla gübre atamıyor" dedi.

ÜRETME ŞANSI YOK

Ulubey Ziraat Odası olarak çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını belirten Aydın, satış mağazalarında ürünleri piyasa değerinin altında sattıklarını ancak bu çabanın yetersiz kaldığını ifade etti. Devlet desteğinin önemine dikkat çeken Aydın, "Dünyanın neresinde olursa olsun, devlet desteği olmayan çiftçilerimiz maalesef üretimden geri kalıyor. Üretme şansı da yok. Yerli maliyetler artmış, doğum fiyatları artmış, işte gübre fiyatı artmış, yaprak gübresi artmış, mazot artmış, işçilik maliyeti artmış. Nasıl üretecek vatandaş? Alıp da üretme şansı yok ki. Dünyanın neresinde olursa olsun, çiftçinin kalkınmadığı yerde, çiftçinin üretmediği yerde ülkeler batmak zorunda. Bize diyoruz ki, tarım ayağa kalkmazsa ülke kaybolur. Maalesef aç kalmaya doğru gidiyoruz. Yani ülke olarak gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fındık üretiminin devamı için Ordu ve Giresun'a destek olunması gerektiğini söyleyen Aydın, "Gübre fiyatlarında Ordu’ya, Giresun’a, fındık üreticisine pozitif bir ayrımcılık yapılması gerekiyor. Burada artık nasıl bir indirime giderler, sezonun da sonu geliyor. Özellikle azotlu gübre son 15-20 gün içinde atılması gerekiyor. Bu arada artık Tarım Bakanlığı'nda veya farklı kurumlarda paydaşlar bununla ilgili bir çalışma yapmalı" dedi.