Acı dolu 100 gün

İsrail’in Gazze’de başlattığı katliam ve yıkım dolu savaş 100’üncü gününü geride bıraktı. Dünyanın dört bir yanında “Gazze’de ateşkes” için milyonlar sokakları doldurdu. Netanyahu ise “Kimse bizi durduramaz” dedi.

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Hamas'ın 7 Ekim’de düzenlediği “Aksa Tufanı” saldırının ardından İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 100'üncü gününü geride bıraktı. İsrail, yıkımın uzun bir süre daha süreceği sinyalini verirken ölü sayısı 24 bine yaklaştı. Gazze’de 100 gündür süren katliamlar ve yıkım, dünyanın dört bir yanında protesto edildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, üç ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda ölenlerin sayısının 23 bin 968’e yükseldiğini açıkladı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinden İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı kentin yoğun şekilde bombalandığı çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden sızma girişiminde bulunan 4 silahlı kişinin öldürüldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli (BM) Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kitlesel ölümler, yıkımlar, yerinden edilmeler ve açlık nedeniyle "Gazze halkı için son 100 günün 100 yıl gibi hissedildiğini" belirtti. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze’de 100 günde 100 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Hamas tarafından rehin alınanların yakınları dahil 120 bin kişi, savaşın 100’üncü gününde rehinelerin kurtarılması talebiyle 24 saatlik gösteri gerçekleştirdi. Protestocular hükümeti, kaçırılan kişilerin sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Gösteride kalabalığa hitap eden İsrailli eski general Noam Tibon, İsrail'in Gazze’deki operasyonlarının “rehineleri geri getirmeyeceğini” söyledi. Rehineleri eve geri getirmekten bahseden herkesin bir kelimeyi daha kullanması gerektiğini aktaran Tibon, "Sağ olarak geri getirilmeliler" ifadelerini kullandı.

‘DURDURAMAYACAKLAR’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasının ardından yaptığı açıklamada “kimsenin kendilerini durduramayacağını” söyledi. Hedeflerine ulaşana kadar savaşacaklarını vurgulayan Netanyahu, "Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde UAD’de açılan davada mahkeme heyetine, adaletle karar vermeleri çağrısında bulundu.