Acı haberi soğuk çadırda aldılar: “Evladınız şehit oldu”

Kahramanmaraş’ta yaşayan Özdemir ailesinin evi, 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. Başlarını soktukları konteyneri ısıtamayan Ümmihani ve Ali Özdemir, çadırda kalmaya başladı. Ailenin kapısını dün devlet yetkilileri çaldı ve şöyle dedi: “Oğlunuz Müslüm Özdemir şehit oldu”… Çiftin kaldığı çadıra 10 tane ısıtıcı bırakıldı.

Irak’ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaşamını yitiren 9 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’taki depremzede ailesi, acı haberi, kaldıkları soğuk çadırda aldı.

Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.

DHA'nın aktardığına göre Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali-Ümmihani Özdemir çiftine acı haber, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan Müslüm’ün hayatını kaybettiğini öğrenen Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Müslüm Özdemir

“EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM”

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek şunları söyledi:

“Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı.”

KONTEYNERİ ISITAMADIKLARI İÇİN ÇADIRDA KALIYORLARDI

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ