Aci'nin ailesinin avukatından Bülent Cihantimur'un ifadesi hakkında açıklama

Eyüpsultan'da ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesinin avukatı, annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı 17 yaşındaki T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un ifadesine ilişkin konuştu. Avukat Burak Erden "Bülent Cihantimur ifadesinde oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz'' dedi.

Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı Burak Erden, firari şüpheli T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, araç sürücüsü T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un bugün savcılıkta ifadesinin alınmasına ilişkin adliye önünde açıklamada bulundu.

Avukat Erden, şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç gün imza atma şeklinde adli tedbir kararı alındığını belirterek, Cihantimur'un ifadesinde Eylem Tok ile havalimanına gitmediğinden bahsettiğini söyledi.

Cihantimur'un şoförünün, havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini çok net bir şekilde ifadesinde anlattığını belirten Erden, söz konusu güzergahın ev ile iş yeri arasındaki güzergah olmadığını kaydetti.

Erden, şöyle konuştu:

"Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. İfadesinde oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil, 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz. Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Ama ondan sonraki süreç 'Biz iş yerimize çıktık.' diye anlaşmışlar. Niye evden eşyayı alıp iş yerine gidersin o saatte? Tutuklanan Ayşe Ceren adlı çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Biraz daha ileri gitse 'Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum.' diyecek. Belki oğlunu bile tanımadığını söyleyecek.''

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı, İ.G., T.A., S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmış, Aci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. Mısır'a giden Eylem Tok ve oğlu T.C'nin oradan ABD'ye gittiği bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.

Eylem Tok ve oğlu T.C. için ABD'den iade talep ettiklerini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.