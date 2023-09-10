"Açık alanda içki yasağı" tartışma konusu olmuştu: İstanbul'da 3 kişiye ceza kesildi

Serbest Düşünce Derneği'nin Kadıköy'de düzenlediği “İçeceğini Al Gel” etkinliği engellendi. 3 kişiye 'emre aykırı davranış'tan ceza kesildi.

İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesine karşı Kadıköy'de “İçeceğini Al Gel” etkinliği düzenleyen Serbest Düşünce Derneği, etkinlik kapsamında alkol tüketilmesinin kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini ve idari işlem uygulandığını iddia etti.

Serbest Düşünce Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Bu akşam (09.09.2023) saat 18.00’de, İstanbul Valiliği’nin 18.08.2023 tarihli ‘alkol yasağı’ olarak medyada geniş yer bulan ve hukuka açıkça aykırı genelgesine karşı özgürlüklerimizle birlikte haklarımızı korumak için planlanan ‘İçeceğini Al Gel’ etkinliğimiz kapsamında toplandığımız Kadıköy-Moda Sahili’nde alkol tüketilmesi, kolluk kuvvetlerince engellenmiş ve derneğimizin 3 kurucu üyesine 5326 sayılı Kanunun “emre aykırı davranış” başlıklı 32. maddesi uyarınca idari işlem uygulanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımıza ve diğer kurucu üyelerimize uygulanan kanunsuz emir dayatması ve neticesinde uygulanan idari işlem kabul edilemezdir. Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve kanuna aykırı olan bu idari işlemle birlikte söz konusu genelgeye karşı her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı saygılarımızla bildiririz.”

Bu akşam (09.09.2023) saat 18:00'da, İstanbul Valiliğinin 18.08.2023 tarihli "alkol yasağı" olarak medyada geniş yer bulan ve hukuka açıkça aykırı genelgesine karşı özgürlüklerimizle birlikte haklarımızı korumak için planlanan pic.twitter.com/i1jfZ5fP3h — Serbest Düşünce Derneği (@serbestorg) September 9, 2023

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği’nin 17 Ağustos’taki genelgesinde kamusal alanda içki tüketiminin yasaklandığı söylenmişti. Gelen tepkilerin ardından İstanbul Valiliği konuyla ilgili bir yazı yayımlamış ve yeni bir yasağın söz konusu olmadığı, yeni genelgenin “hatırlatma” niteliği taşıdığı ifade edilmişti.

İstanbul Valiliği’nden yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması, Ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında perakende alkol satışının yapılamayacağı, Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi, Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda) Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır.”

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, "Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak. Vatandaş gitmiş Maçka Parkı'nda, Caddebostan'da ya da herhangi bir yerde arkadaş grubu ile ufak tefek bir şeyler yiyip içiyor, bunlarla bizim bir meselemiz yok. Ancak çevreye rahatsızlık veriliyorsa uygulama yapılacak" demişti.