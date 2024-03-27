Acil denetim yapılacak: Takviye diyet gıdası 100'ü aşkın kişiyi hastanelik etti

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu. Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak.

Dünya 27.03.2024 09:28 Giriş: 27.03.2024 09:28

Güncelleme: 27.03.2024 09:35 Kaynak: AA

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