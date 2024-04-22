Açılan bu dava vicdansızlıktır

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla dava açıldı. Vatan, “Adalet mücadelemiz sürerken açılan bu dava vicdansızlıktır” dedi.

Deniz GÜNGÖR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’un Eynesil ilçesinde 6 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’a “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla dava açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Vatan’ın sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterildi.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davada, Vatan’ın “zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla cezalandırılması ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi. Davanın ilk duruşması 22 Mayıs’ta saat 14.00’te Giresun’da bulunan Görele Adliyesi’nde görülecek.

‘ALENEN HAKARET’ SAYILDI

Vatan’ın 9 Kasım 2020’de Gazeteci Metin Cihan’ın Erdoğan’ın fotoğrafı olan paylaşımına yazdığı “Bu bana İsrail Cumhurbaşkanı’na ‘Sen çocuk katilisin’ dediği zamanı hatırlattı. Kimler kimlerin yolundan gidiyormuş meğerse” yanıtı suçlamaya gerekçe gösterildi. Aynı tarihte Vatan’ın sosyal medya hesabındaki “Yavrumun canına kıydınız. Lanet olası partinin gücüne sığınarak örtbas ettiniz. O lanet partinin mensupları hâlâ toplumun yüzüne bakıyor. İnşallah baş zalimle paramparça olursunuz” ifadeleri hakaret iddiasıyla soruşturmada yer aldı. Aynı zamanda 10 Kasım 2020’de bir kullanıcın “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Sayın Berat Albayrak’ın bugüne kadar birbirlerinden gizlediği şeyler ifşa olunca halat koptu” paylaşımına Vatan’ın “Asıl tilki hâlâ kümeste” yanıtı da Cumhurbaşkanı’na “hakaret” sayıldı.

24 Mart 2021’de düzenlenen AKP kongresine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya paylaşımına Vatan’ın “Bütün katiller, tecavüzcüler, hırsızlar, ahlaksızlar, vatan hainleri, cehaletin sapıklıkları lebalep toplanmış bu ülkenin tarihine kara leke olarak” yanıtı da dosyada yer aldı.

Şaban Vatan

YILLARDIR ADALET ARIYORUZ

AKP kongresine ilişkin sosyal medya paylaşımının Erdoğan’a hakaret içermediğini belirten Vatan, “O kongre pandemi döneminde olmuştu ve herkes buna tepki göstermişti. Kendisi de oraya cumhurbaşkanı olarak değil, AKP’nin genel başkanı olarak katılmıştı. Metin Cihan’ın paylaşımına yaptığım yorumda ise ‘Çocuk katili’ dedikleri İsrail Cumhurbaşkanı’na o dönem yaptıkları karşılamaya tepki göstermiştim” dedi. Bütün sosyal medya paylaşımlarını zincirleme şekilde toplayıp kendisine dava açtıklarını söyleyen Vatan, “Bir sene yakın bir zaman içerisinde Savcılığa çağrılmıştım, 4-5 dosya vardı ve savcı buna ilişkin bir soru sorduğunda Cumhurbaşkanı’na ilişkin bir durum olmadığını belirtmiştim. Vatandaş olarak 6 yıldır adalet arıyoruz ve çocuğumuzun katilleri bulunsun, yargılansın diye uğraşıyoruz ancak onları tutuyorlar, vatandaşa güç kullanarak para kopartmak için dosya açıyorlar” ifadelerini kullandı.

Rabia Naz için yıllardır adalet mücadelesi verirken “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açılmasının vicdansızca olduğunu belirten Vatan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve uluslararası hukuk sistemine bakıldığında bana böyle bir dava açamıyor. Bu güçlünün üstünlüğü otoritesidir, zulümdür. 12 Nisan Rabia Naz’ın ölüm yıldönümüydü ve bu dava 16 Nisan’da açılmış. Böyle bir süreçte bunu yapmaları vicdansızlıktır. 22 Mayıs’ta görülecek olan vatandaşa uygulanan otoriter baskıya ilişkin dava için tüm barolara çağrı yapıyorum” dedi.