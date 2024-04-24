Açılım beklentisi krizi alevlendirdi

AKP-MHP krizi Kürt meselesi üzerinden yeniden alevlendi. Saray’ın yeni bir açılıma göz kırpacağı endişesi MHP’yi rahatsız ederken, AKP’ye yakın çevreler ise MHP’nin AKP’yi Kürtlerden uzaklaştırdığını savunuyor.

Politika Servisi

İktidar bloku arasında 31 Mart sonrası açığa çıkan krizlerin üzeri örtülemiyor. İttifak ortakları AKP ve MHP kanadı arasında ‘yumuşama’ tartışmaları sürerken aktörler birbirinin nabzını yokluyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, ‘yerel halk’ söylemini bahane ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan çıkışının yankıları sürerken tartışma, Kürt meselesi üzerinden daha da alevlendi. AKP çevresinden kimi isimler partinin MHP ile olan birlikteliğinden duydukları rahatsızlığı yüksek sesle dillendirmeye başladı. Şimşek programıyla sıcak para arayışlarını sürdüren Erdoğan’ın, yeni bir açılım sürecine göz kırpacağı endişesi de MHP kanadını rahatsız ediyor.

‘KÜRT SEÇMENLER AKP’DEN KOPARTILDI’

Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Erdoğan ve AKP’nin ‘‘Kürtsüz bırakılmak istendiğini’’ iddia ederek, ‘‘Yeni bir çözüm sürecinden bahsetmiyorum. Ama yeni bir Kürt politikası olmazsa olmaz bir öneme sahip’’ dedi. ‘‘Ak Parti ilk kurulduğunda Kürtlerin desteği çok büyüktü. Zaman içerisinde bu destek azaldı’’ tespitinde bulunan Metiner, ‘‘Ak Parti’nin Kürtleri’’ diye tanımladığı Kürt seçmenin 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir yönelime savrulduğunu yazdı.

Parti’nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise Serbesiyet’e verdiği röportajda AKP’nin kendini MHP’ye mahkûm ettiğini söyleyerek, MHP ile ittifakı ‘‘cinnet hali’’ olarak tanımladı. “MHP, özgül ağırlığının 20 katı iktidar üzerinde etkiye, yetkiye sahip’’ diyen Çelik, Kürt oylarının kaybedilmesini bu ittifaka bağladı. Çelik, Erdoğan ve yakın çevresine yönelik eleştirilerde bulunarak, MHP ile kurulan ittifakın partiye kaybettirdiğini savundu.

31 Mart seçim sonuçlarını değerlendiren Çelik, MHP ile kurulan ittifakın, AKP’yi kimlik çizgisine götürdüğünü belirtti. Çelik’e göre, bu nedenle AKP’ye gelen Kürt oyları dip yaptı. Çelik, ‘‘Kürt vatandaşlarımız kesinlikle ırkçı olarak görmediği ve kendilerine daha yakın gördüğü AK Parti’ye oy veriyordu. Ama AK Parti’nin MHP ile ittifakından sonra bu meselede de çok büyük bir kırılma oldu ve Kürt vatandaşlarımızın önemli bir kısmı AK Parti’ye oy vermemeye başladı’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’de sıcak para arayışlarının olumlu geçtiğini savunan Bakan Şimşek, ‘yerel halk’ eleştirileri karşısında sessizliğini bozdu. Özellikle ABD’deki temasları sırasında kullandığı “Locals” kelimesine açıklık getiren Şimşek, ‘‘Belli ki kötü niyetli çevreler var’’ yorumunu yaptı.

ERDOĞAN’IN ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA VURGUSU

Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir" dedi. CHP Lideri Özgür Özel'le görüşmesi durumunda 'yeni anayasa' için teklifte bulunacaklarını bildiren Erdoğan, "Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin Erdoğan, "Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme tarihine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz kendilerinden randevuyu talep edeceğiz" dedi. Özel, "Anayasa'yı değiştirelim demesi için birisinin, değiştireceğiniz anayasaya uymak için değiştireceksiniz değil mi? Uymamak için değiştirilir mi? Önce uyduğunuzu görmemiz lazım" açıklamasında bulundu.