Aciller, 65 yaş üstü hastalarla doldu

Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar başta olmak üzere hem ASM’ler hem hastanelerin acilleri ve yoğun bakımları solunum yolu hastaları ile doldu. Hekimler, “Bu yıl grip aşılarında 400 bin kadar düşüş var. Aşı karşıtlığı bunu tetikledi. Risk grubu aşısını olmalı, kalabalıkta maske takılmalı” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Artan viral enfeksiyonlar ve çeşitli virüslerin dolaşımda olması nedeniyle yoğun bakımlarda, acillerde ve aile sağlığı merkezlerindeki yoğunluk sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 82’ye çıktığını söylemesinin ardından sağlık meslek örgütleri bir kez daha uyardı: “Çoklu viral enfeksiyonların bir arada görüldüğü bir salgın yaşanıyor. Yoğun bakım ve acil servislerdeki yoğunluk giderek artıyor. Yoğun öksürük ve halsizlik haftalarca geçmiyor, ateş düşmüyor, bağışıklık sistemi düşük kişilerde tablo akciğer enfeksiyonlarına kadar gidebiliyor. Sağlık kurumlarında ve toplu taşımada mutlaka maske kullanın, aşılarınızı olun.”

AŞI KARŞITLIĞI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, birçok hastanın acil servislere ve ASM’lere yığılmış durumda olduğunu belirterek “Acillere başvuran hastaların bir bölümü de ne yazık ki risk grubunda dediğimiz 65 yaşın üzeri, yani ileri yaşta veya altta yatan hastalığı bulunan hastalar. Ne yazık ki influenza (grip) ve Covid-19 bu grup için yaşamı tehdit edebiliyor" dedi. Ülke genelinde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 72, İstanbul’da ise yüzde 82’lere çıktığını anımsatan Ertuğrul “Bu hastaların önemli bir bölümü şu anda ne yazık ki ya influenza ya da Covid-19 ve bunun ardından gelişen komplikasyonlar. Bunlar engellenebilirdi. Maskeler takılsa, koruma önlemleri alınsa ve en önemlisi aşılarını olsalardı tablo böyle olmazdı” diye konuştu.

Her yıl dünyada 1 milyar civarında insanın grip olduğu ve bunların yaklaşık 5 milyon kadarının ağır solunum yoluyla enfeksiyonu geçirdiğini, 500 bin kadarının da yaşamını yitirdiğini anımsatan Prof. Ertuğrul, ülkemizde de tablonun benzer olduğunu ancak yeteri kadar test yapılmadığı için oranları bilemediğimizi söyledi. Toplumdaki rehavet ve aşı karşıtlığına dikkat çeken Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: “Aşı karşıtlığı insanlık düşmanlığıdır. Aşılar bugüne kadar milyarlarca insanın yaşamını kurtarmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın aşı politikası geliştirebilmesi, varyant aşılar dahil korona aşılarını Türkiye’ye getirmesi ve bu konu ile ilgili ciddi kampanyalar yapması gerekiyor."

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul

Enfeksiyon Hastalıkları

ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

ASM’LERDE KUYRUK

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ise Aralık ayının ortalarından bu yana ASM’lerde ciddi yoğunluk olduğunu, günlük polikliniklerin yaklaşık yüzde 70’inin solunum yolu enfeksiyonları hastalarının oluşturduğunu söyledi. Nehir “Şu an poliklinik saatlerimizde normalin üzerinde bir yoğunluk yaşıyoruz. Ortalama tek birim baktığımızda bile 70- 80’inin üzerinde poliklinik sayılarımız var" dedi. 2022 yılında 3 milyon 100 bin adet grip aşısı yapıldığını anlatan Nehir “Bu oran 2023 yılında 2 milyon 700 bine düşmüş yani 400 binlik bir aşıda azalma var. Önlenebilir bir hastalıklar yüzünden insanlar ölmesin" uyarısında bulundu.

Dr. Türkü Yağmur Nehir

Aile Hekimleri Dernekleri

Federasyonu Başkanı

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SADECE 222 NUMUNE

Sağlık Bakanlığı’nın sürveyans (bulaşıcı hastalıkların ilerleme modellerini belirleyebilmek için yayılımlarının takip edilmesi) veri sistemi olduğunu anımsatan Prof. Bülent Ertuğrul, “Bakanlık solunum yolu ve influenza benzeri hastalıklar ile ilgili bakanlık sürekli kayıt tutuyor. 1-7 ocak tarihleri arasında tüm Türkiye’de sadece 222 numaraya çalışılmış. Bu yoğunluğun içinde bu çok komik bir sayı. 2 Ekim’de başlayan influenza salgını için şu ana kadar çalışılan numune sayısı 2 bin 176. Bunun yüzde 31 influenza, yüzde 17’si diğer solunum yolu virüsleri ve yüzde 46’sı negatif çıkmış. Negatifler ne? Çünkü burada Covid 19 yok" dedi.