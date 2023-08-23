‘Açım’ diyen yurttaşa kelepçe!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kapısına giderek, “Açım, geçinemiyorum” diyen bir yurttaş ters kelepçe ile gözaltına alındı. Yurttaşın gözaltına alındığı bakanlığın görevlerinden biri de “halkı yoksulluktan kurtarmak."

İsmail ARI

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken iktidar sadece “Sabredin” demekle yetiniyor. Her geçen gün yoksullaşan, kirasını ödemeyen yurttaşlar ise sesini duyurmaya çalışıyor.

Önceki gün sabah saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binasının kapısına giden bir yurttaş, geçinemediğini belirterek, yaşadıklarına isyan etti.

‘KİRAMI ÖDEYEMEDİM’

BirGün’ün edindiği bilgilere göre 45-50 yaşlarındaki yurttaş, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?” diye seslendi. Bakanlıkta görevli polisler “Geçinemiyorum” diyen yurttaşı gözaltına alındı. Polisin darbederek ters kelepçe ile gözaltına aldığı yurttaşın akıbeti ise bilinmiyor.

BAKANLIĞIN 'GÖREVİ'

Yurttaşın geçinemediği için kapısına gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlerinden biri de, “Aşırı yoksulluk sınırının altında kalanların sosyal yardım sistemine dahil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak” olarak açıklanıyor.

YARDIMA BAĞLI YAŞAMLAR

Bakanlığın önünde ters kelepçe ile gözaltına alınan yurttaş, derinleşen yoksulluğu bir kez daha gündeme getirdi. Ülkede iktidar eliyle yaratılan ekonomik krizin yurttaş üzerindeki etkisini resmi veriler özetliyor:

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu yılın ilk yarısına yönelik verilerine göre, “ailesinin yanında yaşamını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken” toplam 268 bin 247 çocuk bulunuyor.

• Milyonlarca yurttaş karnını ancak gıda yardımları ile doyurabiliyor. Geçen yıl tam 3 milyon 472 bin 393 kişi bu yardımdan faydalandı.

• Elektrik faturasını sosyal yardım ile ödeyebilen hane sayısında ciddi artış yaşandı. Haziran 2023 itibarıyla ışığı ancak yardım ile yanan hane sayısı 4 milyon 141 bin 991 oldu.

• Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında desteklenen hane sayısı da bu yılın ocak ile haziran döneminde 157 bin 952.

• TÜİK’in makyajlı verileri dahi işsizliğin ulaştığı boyutu gizlemeye yetmiyor. Haziran ayına yönelik İşgücü İstatistikleri’ne göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 3 milyon 337 bin kişiye ulaşıyor.

• Avrupa'da ortalama asgari ücretli oranı yüzde 4 iken ülkede asgari ücret ve civarı maaşla çalışan oranı yüzde 60'u buluyor. DİSK’e göre, her 10 kişiden en az 6’sı, yoksulluk sınırının altında ücretlerle geçimini sağlamaya çalışıyor.