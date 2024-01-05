Acımızı bile yaşayamadık

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’in sahibi Bozkurt, sorulara yanıt vermedi.

Haber Merkezi

Adıyaman’da, 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otele ilişkin 5’i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına dün de devam edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda önceki gün görülmeye başlanan davanın dün de devam eden duruşmasına sanıklar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

ADALET DİYE HAYKIRDIK

Duruşmada dinlenen müştekilerden Kuzey Kıbrıs’ta beden eğitim öğretmeni olan ve depremde 2 çocuğunu kaybeden Osman Akın, voleybol finallerine gelmeyi planladıklarını ve otel araştırmasında "İsias Oteli’nin temiz, nezih ve özellikle de güvenli olduğunu" öğrendikleri için bu otele kayıt yaptırdıklarını belirtti. Akın, şunları söyledi: "Biz acımızı yaşamadan adalet diye haykırmaya başladık. Türk yargısına güveniyoruz. Bizim can parçalarımızı ahlaksızca alan zihniyet en yüksek cezayı alana kadar buradayız."

Çocuğunu kaybeden Sefer Aydoğdu da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hayatını kaybeden sporcu İmran Aydoğdu’nun kardeşi İrem Aydoğdu ise "Kardeşim kum yığınında boğulmuştu, biz artık yaşamıyoruz. Bu çocuklar Kıbrıs’ın aydınlık yüzleri, ülkelerinin gururuydu. Sadece biz değil, tüm Kıbrıs etkilendi." dedi. Tüm sorumlulardan şikâyetçi olduklarını belirten Aydoğdu’nun "Ölenlerin kim olduklarını, isimlerini biliyor mu?" sorusu üzerine, yıkılan otelin sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, "Aynı acıyı ben de yaşıyorum, yakınların sorularına cevap vermek istemiyorum" diye cevap verdi. Müzeyyen Gökçen’in babası İsmail Gökçen, 6 Şubat’ta kendilerinin de öldüğünü ifade ederek "Dün sanıklar arasında bir tiyatro oynandı, ‘benim haberim yok’, adam bir mimar başka bir şey oluyor, aba altından sopa gösterir gibi ‘buranın tanınan ailesiyim’ diyor. Bizim hayatımızı mahvettiler, yarınlarımız gitti, ben her sabah işe giderken niye çalışıyorum diyorum. Kızım lotus çiçeği dövmesiyle teşhis edildi, mezar taşına fotoğrafını ve lotus çiçeğini yaptırdık" diye konuştu. Duruşma sanık savunmalarıyla devam etti.